Gazze Şeridi’ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve içinde 12 aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusu tarafından müdahale edilmesi üzerine, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı harekete geçti. Protesto gösterisi kapsamında partililer, Levent’teki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı.

"BU ZULME SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Protesto sırasında konuşan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekhan, yaşananları "insanlığa ve uluslararası hukuka karşı işlenmiş bir terör eylemi" olarak nitelendirdi. Bekhan, “İsrail’in hukuk tanımaz saldırısına dikkat çekmek için teşkilatımızla birlikte siyah çelenk bıraktık. Bu saldırıyı lanetliyor, tutuklanan insan hakları savunucularının yanında olduğumuzu ilan ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Bekhan konuşmasında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun sözlerine atıfla, “Gazze’ye sahip çıkmak insanlığın onurunu korumaktır. Bu zulme sessiz kalmayacağız. Adaletin ve insanlığın yanında duracağız,” dedi.

Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen gemisi, 12 gönüllü aktivistle birlikte Akdeniz açıklarında uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından durdurulmuş ve mürettebat gözaltına alınmıştı. Olay, dünya genelinde sivil toplum örgütleri ve insan hakları savunucuları tarafından sert şekilde eleştirilmişti.