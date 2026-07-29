Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin feshedildiği açıklandı.

‘SİYASİ FAALİYETLERİNİ SONLANDIRMA KARARI ALDIK’

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, "Partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

‘MİLLET SAHİP ÇIKMIYORSA UZATMAYACAKSIN’

Açıklama sonrası AKP’li eski Milletvekili Şamil Tayyar açıklamada bulundu. Tayyar, “Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi’nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Yani? Gelecek Partisi kapanıyor. Siyaset halka rağmen yapılmaz halk için yapılır. Siyasi partiler de dernek veya vakıf değildir, millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın. Bence doğru karar vermişler. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.