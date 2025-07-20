Fox News'in haberine göre Belçikalı Michel, sosyal medyada 'tanıştığını düşündüğü' Fransız model Sophie Vouzelaud'un gelecekteki kocası olduğuna inandırıldı. Bu uğurda da Fransa'daki evine kadar gidip kapısını çaldı. Ancak kapıda onu model Vouzelaud yerine 38 yaşındaki kocası Fabien karşıladı...

İKİSİ DE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Olayın bir kısmı, cep telefonuyla video kayıtlarına da geçti. Videoda gerçek eş Fabien'in, "Bir adam kapımı çaldı ve 'Ben Sophie Vouzelaud'un gelecekteki kocasıyım' dedi. Ben de ona 'Şu anda ben onun kocasıyım. Şimdi biraz hesaplaşma olacak gibi görünüyor" dediği fark edildi.

Görüntülerde Michel'in hala inançla kendi iddiasını sürdürmeye çalıştığı görülürken, model Sophie Vouzelaud ise sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşım yaptı:

"Bu adam için gerçekten çok üzgünüm... Sahte hesaplara dikkat edin. Herkesin uyanık olması için bu videoyu paylaşıyorum. Kendinize dikkat edin."

35 BİN DOLAR DOLANDIRILDI

Öte yandan olayın perde arkası ise daha da üzücü.. Michel, Sophie olduğunu iddia eden sahte bir sosyal medya hesabına tam 35 bin dolar para göndermiş. Gerçek Sophie Vouzelaud ise bu hesaplarla hiçbir ilişkisi olmadığını vurguluyor.

Vouzelaud, Miss Limousin unvanını taşıyan ve Miss France 2007 yarışmasında ikinci olan, ülkesinde oldukça tanınan bir model. Michel ise bu kimliğe bürünmüş bir dolandırıcının kurbanı olmuş durumda...