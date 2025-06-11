Anderson Talisca'nın Brezilya'da verdiği röportajın ardından yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediğine dair iddialar sosyal medyada yer aldı. Söz konusu röportajda Talisca'nın “15 yıldır Brezilya dışındayım. Bahia benim kulübüm. Bahia bugün çok değişti, çok büyüdü. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır” ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

'SAYGISIZLIK SEVİYESİ ETKİLEYİCİ'

Talisca ise söz konusu iddialara gece geç saatlerde cevap verdi.

Bir taraftar sayfasının "Anderson Talisca Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor" paylaşımına yanıt veren Brezilyalı yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Daha başlamadım bile ve bu tarz şeyleri duyuyorum... Saygısızlık seviyesi etkileyici."

Anderson Talisca bir başka paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

“Türk ligine saygı göstermeyen bir konuşmacı, benimle yaptığı röportajda bana futbolu öğreten kulüp hakkında konuştuğum için böyle bir haber yaratıyor.”