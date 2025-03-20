İsmail Kartal, Jorge Jesus, Vitor Pereira, Aykut Kocaman, Dick Advocaat gibi teknik direktörler F.Bahçe’de şampiyon olamamanın bedelini ilk sezonlarının sonunda takımdan gönderilerek ödedi. Bu gelenek, 1973’e kadar gidiyor. En son Didi, ilk sezonunda şampiyon yapmasa da takımda kaldı.

ZATEN KONTRATI SÜRÜYOR

Ali Koç, bu geleneği değiştirmeye hazırlanıyor. F.Bahçe şampiyon olsa da olmasa da Teknik Direktör Jose Mourinho ile yola devam edilecek. Sarı-lacivertli takımın Portekizli teknik adamla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Yönetim, Jose Mourinho’nun sözleşme sonuna kadar Fenerbahçe’de kalmasını istiyor.

MOURİNHO FENER’DE MUTLU

Yönetimde Mourinho’nun sözleşmesinin uzatılmasından yana olan isimler de var. Başkan Ali Koç, Portekizli teknik direktörle yakın zamanda bir araya gelerek geleceği hakkında görüşmeyi planlıyor. Jose Mourinho da Fenerbahçe'de mutlu ve yenileme teklifine sıcak bakıyor.