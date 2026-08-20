Barselona'da düzenlenen bir düğünün ardından çekilen görüntüler sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Paylaşımlarda, gelinin gerdek gecesine hazırlanma anlarının geleneksel ritüeller kapsamında görüntülendiği görüldü. Mahrem anların kameraya alınarak sosyal medyada paylaşılması, çok sayıda kullanıcının tepkisini beraberinde getirdi. ‘GELENEK ADI ALTINDA REZİLLİK’ Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, özel hayatın gizliliğine dikkat çekerek paylaşımı eleştirdi. Bir kullanıcı tepkisini, “Böyle gelenek mi olur? Bunun adı rezillik” sözleriyle dile getirirken, başka bir kullanıcı ise “Artık insanların özeli de kalmadı” yorumunu yaptı.

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