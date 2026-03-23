Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen bir eğitim faaliyeti esnasında, Katar kara sularına düşerek kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatlarını kaybeden şehitlerimiz için Doha'da cenaze namazı kılındı.

Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii’nde, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi’nin de katılımıyla için Katar'daki cemaat Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için namaza durdu.

Sosyal medyada ise cami içerisindeki tören sırasında cenazelerin tabut kullanılmadan doğrudan yere konulması geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bu uygulamayı şehitlerimizin hatırasına bir saygısızlık olarak gören bazı sosyal medya kullanıcıları, öfkelerini dile getirdi.

Diğer bir kesim ise bu durumun Katar'daki yerel dini geleneklerin doğal bir parçası olduğunu ve ülkenin kendi şehitlerinin de aynı ritüelle son yolculuğuna uğurlandığını belirterek tepkilerin yersiz olduğunu savundu.

ŞEHİTLERİMİZ NEDEN TABUTA KONULMADI?

Katar geleneklerine göre tüm Müslümanların eşit olarak gömülmesi bir şart. Zengin ile fakir, asker veya sivil, hükümdar ve vatandaş arasında belli fark olması uygun değil.

Katar mezarlıklarında mezar taşı veya mezar levhası bulunmaz ve tabut kullanılmaz. Bunun nedeni, insanların ölülerle konuşmak için mezar başına dönmemesi gerektiğine inanılması.

Katar geleneklerine göre vefat eden kişi evde anılmalı. Ölümünün ardından, Katar geleneklerine göre cenazenin gömüleceği bir alan tahsis edilir.

Cenazenin gömüldüğü yer ise ölen kişinin akrabalarına açıklanmaz. Ölümden sonra ölen kişinin nereye gömüldüğünün önemi olmadığına inanılıyor.