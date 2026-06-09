'Cactile' adı verilen sistem, özel tasarlanmış metal çatı panellerinden oluşuyor. Yağmur suyu çatı yüzeyine düştüğünde paneller üzerindeki filtreleme yapısından geçerek yaprak, dal ve diğer kalıntılardan arındırılıyor. Toplanan su daha sonra çatıdaki depolama alanlarında biriktiriliyor ve ihtiyaç halinde kullanılabiliyor. Sistemin, çatıya düşen yağmur suyunun yaklaşık yüzde 96'sını değerlendirebildiği belirtiliyor.

HEM SU TASARRUFU SAĞLIYOR HEM DE ELEKTRİK TÜKETMİYOR

Sistemin dikkat çeken özelliklerinden biri de suyun dağıtımı için ek pompa gerektirmemesi. Depolanan yağmur suyu, yerçekimi yardımıyla evin farklı noktalarına ulaştırılabiliyor. Bu sayede hem içme suyu tüketiminin azaltılması hem de elektrik kullanımının düşürülmesi amaçlanıyor.

Toplanan su; bahçe sulama, temizlik, rezervuarlar ve çeşitli evsel ihtiyaçlarda kullanılabiliyor. Uzmanlar, bu tür sistemlerin özellikle kuraklık riski bulunan bölgelerde alternatif bir su kaynağı oluşturabileceğini belirtiyor.

YENİ VE ESKİ BİNALARA UYGULANABİLİYOR

Geliştiricilere göre sistem yalnızca yeni yapılarda değil, mevcut binalarda da kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Metrekare başına yaklaşık 40 litre su depolayabilen çatı sistemi, su depolama kapasitesine rağmen mevcut çatı çözümlerine kıyasla düşük ağırlıkta kalacak şekilde geliştirildi.

Projenin ilk pilot uygulamalarının ardından ticari kullanıma sunulması planlanıyor. Geliştirici ekip, ilerleyen dönemde sistemin su depolama kapasitesini ve filtreleme performansını daha da artıracak yeni versiyonlar üzerinde çalışıldığını belirtiyor.