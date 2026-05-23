Mühendisler, elektriksiz soğutma mekanizmasını endotermik çözünme adı verilen kimyasal bir sürece dayandırdı. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen resmi testlerde, amonyum nitrat tuzu ve su karışımının sıcaklığı, hiçbir harici güç kaynağı kullanılmadan sadece 20 dakika içinde 25 santigrat dereceden 3,6 santigrat dereceye kadar düşürüldü.

Araştırmacılar, amonyum nitratın 100 gram suda 208 gram gibi yüksek bir çözünürlük oranına ulaştığını, bu yüksek çözünürlüğün de ortamdan maksimum düzeyde ısı emilmesini sağladığını rapor etti.

15 SAATTEN FAZLA SÜREYLE SOĞUK TUTMAYI BAŞARDI

Geliştirilen teknolojinin prototip denemelerinde, yalıtımlı bir hazne içerisindeki suya amonyum nitrat karıştırıldı. Yapılan ölçümlerde kabın sıcaklığının ani şekilde düşmesinin ardından, ortam sıcaklığının 15 saat boyunca kesintisiz olarak 15 santigrat derecenin altında sabit kaldığı gözlemlendi.

Uzmanlar, amonyum nitrat bileşiğinin ucuz, yaygın olarak erişilebilir ve endüstriyel ölçekte zaten büyük miktarlarda üretilen bir hammadde olması sebebiyle teknolojinin ticari olarak yüksek bir uygulama potansiyeli taşıdığını vurguluyor.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE KENDİ KENDİNİ YENİLİYOR

Sistemin sürdürülebilir kılınması amacıyla araştırmacılar, harici bir elektrik şebekesine gerek duymayan otomatik bir rejenerasyon döngüsü entegre etti. Soğutma işlemi tamamlanıp çözelti oda sıcaklığına döndüğünde, 3 boyutlu tasarlanmış özel bir cihaz vasıtasıyla yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sisteme uygulanıyor.

Güneş spektrumunu emen bu sistem sayesinde su buharlaşırken, kabın dış yüzeyinde yeniden amonyum nitrat kristalleri birikiyor. Kristalleşen tuzlar yerçekimi etkisiyle kendiliğinden toplama haznesine düşerek sistemi bir sonraki soğutma döngüsü için hazır hale getiriyor. Ayrıca buharlaşan su da yoğuşturularak kurak iklimler için yeniden su kaynağına dönüştürülüyor.