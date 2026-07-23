Geleceğin hava savaşlarına hazırlanan İngiltere, pilotlu savaş uçaklarıyla koordineli görev yapacak ilk otonom Refakatçi Muharebe Uçağı (CCA) Brontanax'ı tanıttı. İngiliz savunma şirketi BAE Systems tarafından geliştirilen ve "sadık kanat arkadaşı" konseptiyle tasarlanan insansız savaş uçağının ilk uçuşunu 2027 yılında gerçekleştirmesi planlanıyor.

Şu anda Lancashire'daki Warton tesislerinde yer testlerine hazırlanan Brontanax, tek başına hareket etmek yerine savaş pilotlarının komutasında keşif, elektronik harp, hedef tespiti ve doğrudan saldırı gibi yüksek riskli görevleri üstlenerek insan pilotların hayati tehlikesini en aza indirecek.

DİĞER SAVAŞ UÇAKLARINA GÖRE DAHA UCUZ

Maliyet açısından da büyük avantaj sunan bu yeni nesil insansız hava araçları, geleneksel bir savaş uçağının yaklaşık üçte biri maliyetle üretilebiliyor. İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, projenin ülkenin savunma sanayisindeki teknolojik yetkinliğini gösteren kritik bir kilometre taşı olduğunu vurgularken, İngiliz hükümeti ülke içinde geliştirilecek otonom savaş uçaklarına yönelik StormFighter programına 300 milyon sterlin yatırım yapıldığını duyurdu.

Avrupa'nın ilk altıncı nesil hava kuvvetine sahip olmayı hedefleyen İngiltere'nin yanı sıra ABD, Avustralya ve Çin de bu konsept üzerinde çalışırken; Türkiye de ANKA-3 ve KAAN ile koordineli çalışması planlanan KIZILELMA projeleriyle bu teknolojide öncü ülkeler arasında yer alıyor.