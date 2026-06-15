Klasik rezervuarlarda zamanla aşınan contalar ve kireç nedeniyle oluşan sızıntılar, fark edilmeden aylar boyunca ciddi miktarda su kaybına yol açabiliyor. WaterFlush sisteminde ise bu parçaların büyük bölümü ortadan kaldırılıyor. Mekanizma, belirlenen miktardaki suyu eğilen bir hazne yardımıyla doğrudan klozete aktararak çalışıyor.

1 İLE 6 LİTRE ARASINDA AYARLANABİLİYOR

Sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri, her kullanımda harcanan su miktarının ayarlanabilmesi. Kullanıcılar rezervuarı 1 ila 6 litre arasında çalışacak şekilde ayarlayabiliyor. Bu sayede ihtiyaç duyulandan fazla su kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Özellikle eski tip sifon sistemlerinde tek kullanımda 9 litre veya daha fazla su harcanabildiği belirtiliyor.

Geliştiricilere göre daha az hareketli parçaya sahip olması, bakım ihtiyacını da azaltıyor. Sistem herhangi bir düğmeye ihtiyaç duymadan mekanik hareketle çalışırken, sık arızalanan conta ve valf gibi parçaların bulunmaması nedeniyle uzun vadede daha düşük işletme maliyeti sunabileceği ifade ediliyor.

ÖDÜL ALAN TASARIM

WaterFlush, mucit Norberto Neves tarafından geliştirildi ve Avrupa patentine sahip. Sistem, Fransa'daki Lépine Yarışması'nda altın madalya, Cenevre Uluslararası Buluşlar Fuarı'nda gümüş madalya kazandı. Geliştirici şirket, özellikle su tasarrufunun önemli olduğu bölgelerde çözümün yaygınlaşabileceğini düşünüyor.

Uzmanlar, su tasarrufu vaat eden her yeni teknolojide olduğu gibi gerçek performansın kullanım alışkanlıkları ve kurulum koşullarına bağlı olduğunu vurgulasa da, geleneksel sifon sistemlerindeki kaçak riskini azaltmaya odaklanan bu yaklaşımın dikkat çekici bir alternatif sunduğunu belirtiyor.