Düğün günü gelin almaya giden damat, yaşadığı adres karışıklığı nedeniyle beklemediği bir durumla karşılaştı. Gelin alma töreni sırasında yanlış evin zilini çalan damat, kapı açılınca neye uğradığını şaşırdı.

KARŞISINDA GELİN YERİNE BAŞKASINI GÖRDÜ

Büyük bir heyecanla gelini almaya giden damat, kapıyı çaldı. Ancak kapı açıldığında karşısında gelin yerine başka birini görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Yaşanan karışıklığın ardından damadın gelinin evine değil, komşunun evinin ziline bastığı ortaya çıktı.

YANLIŞ KAPIYI ÇALDIĞINI FARK ETTİ

Damat, gelini bulamayınca yanlış adreste olduğunu anladı. Düğün telaşı sırasında yaşanan bu adres karışıklığı, gelin alma töreninin en dikkat çeken anlarından biri oldu.