Ankara'da gerçekleşen bir düğün organizasyonunda gelin arabasına yazılan esprili not, mutlu günü bir anda meydan kavgasına çevirdi.

ESPRİLİ SANILAN NOT KRİZE NEDEN OLDU

Düğün konvoyundaki gelin arabasının arkasında yer alan "Hizmetçim geliyor" yazısını gören gelinin babası duruma çok sert tepki gösterdi. İddiaya göre, yazıyı fark ettikten sonra sinir krizine giren kayınpeder ile damat arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DAMAT HASTANEYE KALDIRILDI

Gelin tarafının da dahil olduğu iddia edilen kavgada ortalık bir anda karıştı. Çıkan arbedede kayınpederi ve gelin tarafı tarafından darp edilen damat yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.