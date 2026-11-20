Yüksek mühendis Başak Gürkan'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, kayınpeder Kudret Arslan'ın “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, boşanma aşamasındaki eş Barış Arslan'ın ise beraatini ve tahliyesini talep etti.

Başak Gürkan'ın ailesine destek olmak için onlarca kadın duruşmaya geldi. Kadın örgütleri ve müştekiler, kalabalığa rağmen duruşmanın büyük salona alınmamasına tepki gösterdi. Sanıkların salona getirildiği sırada Başak Gürkan'ın annesi Makbule Gürkan, “Katiller” diye seslendi.

SAVCILIK İNDİRİM UYGULANMAMASINI İSTEDİ

Savcılık mütalaasında, Kudret Arslan'ın öfkeli biçimde Başak Gürkan'a doğru konuştuğu, ardından saldırdığı belirtildi. Tanık Ali'nin ifadesine göre Barış Arslan'ın, babası Başak Gürkan'ı bıçaklarken “Baba yapma” diye bağırdığı aktarıldı. Mütalaada, Barış Arslan'ın babasını Başak Gürkan'ın üzerinden itmeye ve olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı kaydedildi.

Mütalaada yer verilen tanık anlatımına göre Kudret Arslan, olayın ardından “Mahallenizi bir pislikten kurtardım” ve “Namus böyle temizlenir” ifadelerini kullandı.

Savcılık, sanıkların Başak Gürkan'ın kendilerine hakaret ettiği yönündeki savunmalarına itibar edilmediğini bildirdi. Bu konudaki beyanların yargılama aşamalarında değiştiği ve çelişkiler içerdiği belirtilerek Gürkan'ın hakaret etmediğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Cinayetin Kudret Arslan'ın 5 yaşındaki torununun yanında işlendiğine dikkat çeken savcılık, sanığın çocuğun yaralanabileceğini ya da yaşamını yitirebileceğini düşünmediğini, çocuğun haykırışlarını önemsemediğini belirtti. Mütalaada, evlilikte sadakat yükümlülüğüne aykırı davranıldığına ilişkin bulgular bulunsa da bu yükümlülüğün eşler arasında geçerli olduğu, kayınpedere karşı böyle bir yükümlülük bulunmadığı vurgulandı.

Savcılık; Kudret Arslan'ın olay sonrasında ambulans çağırmamasını, eylemini haklı bir sebebe dayandırmamasını ve duruşmadaki tutumunu da değerlendirerek haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmamasını istedi.

AİLENİN AVUKATI BERAAT TALEBİNE İTİRAZ ETTİ

Müşteki avukatı, Barış Arslan hakkındaki beraat talebine katılmadıklarını belirtti. Barış Arslan'ın savcılık ifadesinde şok halinde olduğu için babasını engellemeye çalışmadığını söylediğini aktaran avukat, sanığın eylemlerinin Başak Gürkan'ın olay yerinden kaçamamasına yol açtığını savundu.

Avukat, Barış Arslan'ın montuna kan bulaşmasını önlemek için yaptığı hareketin mütalaada babasını itmeye çalışması olarak değerlendirildiğini ileri sürdü. İki sanığın fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini savunarak ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da her iki sanığın cezalandırılmasını talep etti.

SANIK AVUKATINDAN “ÖRF VE ADET” SAVUNMASI

Kudret Arslan'ın avukatı, müvekkilinin torununu görmek ve boşanma protokolündeki bazı maddeleri konuşmak için eve gittiğini söyledi. Başak Gürkan'ın hakaret ettiği iddiasını yineleyen avukat, “Türk örf ve adetlerine baktığımızda” ifadesini kullanarak ağır tahrik bulunduğunu savundu.

Mütalaaya karşı savunma yapan Barış Arslan, “Bu acı olayı tüm çabalarıma rağmen engelleyemediğim için çok üzgünüm” dedi.

Kudret Arslan ise hakaret duyunca kendisini kaybettiğini öne sürdü, pişman olduğunu ve aileden özür dilediğini söyledi. Sanık, “Ben ne yaptım bilmiyorum. ‘Merhaba baba hoş geldin’ deseydi böyle bir şey olmayacaktı” ifadelerini kullandı.

Beyanların ardından mahkeme, Kudret Arslan ve Barış Arslan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Karar duruşması 4 Aralık'a ertelendi.

KADINLARDAN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Duruşma öncesinde Batıkentli kadınlar adliye önünde basın açıklaması yaptı. Kadınların evlerinde, iş yerlerinde ve sokaklarda öldürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şiddeti önlemeyen ve kadınları yalnız bırakan politikalara tepki gösterildi.

Açıklamada, “Kadın cinayetleri kader değil! Şiddet önlenebilir, kadınların yaşam hakkı korunabilir” denildi. Kadınlar, yaşamlarından ve haklarından vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

İDDİANAMEDE EŞİNİ TUTTUĞU İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Başak Gürkan, 9 Eylül 2025'te Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kardelen Mahallesi'nde öldürüldü. İddianameye göre bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan çift, boşanma protokolünü görüşmek üzere bir araya geldi. Çiftin 5 yaşındaki çocuğu da evdeydi.

İddianamede, görüşme sırasında eve gelen Kudret Arslan'ın önce Başak Gürkan'ı darbettiği, Barış Arslan'ın da eşini tutarak babasının saldırısına açık hale getirdiği ileri sürüldü. Kudret Arslan'ın bıçakla defalarca saldırdığı Gürkan'ın, aldığı bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Başak Gürkan'ın ablası Yaprak Gürkan da olayın ardından yaptığı açıklamada, cinayete tanık olan çocuğun yaşananları “Babam tuttu, dedem de bıçakladı” sözleriyle anlattığını aktarmıştı.