Tokat'ın Artova ilçesinde kayınpederini darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağmusa köyünde dün yaşanan olayın ardından başlatılan adli süreç tamamlandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, Artova ilçesine bağlı Ağmusa köyünde dün Azerbaycan uyruklu gelin 52 yaşındaki K.V. ile kayınpederi 88 yaşındaki Mustafa Cici arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine K.V., kayınpederini darbederek yere düşürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ, ZANLI TUTUKLANDI

Darbedilerek yere düşen Mustafa Cici, olay yerine gelen ambulansla hızla Artova İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam, burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan gelin K.V.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı K.V. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Hayatını kaybeden Mustafa Cici'nin cenazesi ise ilçede düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.