Bolu Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana gelen olayda, düğün merasimi sırasında gelin ve damat tarafları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, tarafları ayırmakta güçlük çekti.

Kavgada yaralanan damat ve 2 yaralıya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.