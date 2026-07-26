Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen bir düğün töreninde tehlikeli anlar yaşandı. Düğün sırasında pistte oynayan davetlilere yaklaşan bir genç, gelin ve damadın yanına giderek elinde taşıdığı meşaleyi yaktı.
MEŞALE ANİDEN PATLADI
Müzik eşliğinde dans etmeyi sürdüren genç, bir süre sonra elindeki meşaleyi ağzına koydu. Yanan meşalenin beklenmedik bir şekilde aniden patlaması sonucu genç, yüzünden hafif şekilde yaralandı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Davetlilerden birinin cep telefonu kamerasına anbean yansıyan olayın ardından yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Yüzünde hafif derece yanıklar oluşan genç, sağlık ekiplerince yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.