Bolu'da bir düğün salonunda takı töreni sırasında gelin ve damadın yakınları arasında kavga çıktı. Taraflar tekme, yumruk ve sandalyelerle birbirine saldırırken, o anlar davetliler tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

Olay, Büyükcami Mahallesi Parti Sokak’taki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, takı töreni sırasında gelin ve damadın yakınları arasında tartışma çıktı.

Gerginliğin büyümesi üzerine tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bazı davetliler de salondaki sandalyelerle karşı tarafa saldırdı. Kavga sırasında salonda bulunan çocuklar ve kadınlar korkuyla kaçarken, o anlar bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kavga, davetlilerin araya girmesiyle sona erdi.