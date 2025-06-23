İslâm hukukunda erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para olarak açıklanan mehir, günümüzde birçok geleneksel ailede uygulanmaya devam ediyor.

Evlenen gelin ve damat ile aileleri arasında yaşanan mehir konuşması sosyal medyada gündem olurken, normal şartlarda altın üzerinden hesaplanan mehir için gelinin isteği duyanları şaşkına çevirdi.

ALTIN DEĞİL AUDi A5 İSTEDİ

Nikâh öncesi isteme töreninde kendisine "Mehir olarak ne istersin?" diye sorulan gelin, "Kırmızı Audi A5 istiyorum, olur mu?" yanıtıyla duyanları şaşkına çevirdi.



Gelinin isteğinin uygun olup olmadığı damada sorulurken, damat tarafından söz konusu istek kabul edildi. Gülüşmeler eşliğinde "Olur" yanıtını alan gelin, "Ben ondan istiyorum" dedi. Damat ise "Model söylemedi, onun için problem yok" yanıtını verdi.