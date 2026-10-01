Oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, 2023 yılında sosyal medya ünlüsü Melis Ketenci ile evlendi. Evliliklerinin ardından yakın ilişkilerini sürdüren çift, zaman zaman aile hayatlarıyla da gündeme geliyor.

Perihan Savaş bu kez oğlu Savaş Zafer ile birlikte hazırladığı “Savaşların Mutfağı” adlı yemek programında gelini Melis Ketenci'yi konuk etti. Program sırasında Ketenci'nin usta oyuncuya hitap şekli ise dikkat çekti.

PERİHAN SAVAŞ'A “TEYZE” DİYOR

Program çekimleri sırasında Perihan Savaş gelininden “kızım” diye bahsederken, Melis Ketenci'nin ise kayınvalidesine “Perihan Teyze” diye hitap ettiği görüldü.

Ketenci'nin neden “anne” demediği merak edilirken, genç isim bu hitabın yeni olmadığını söyledi.

“EVLENMEDEN ÖNCE DE ÖYLE DİYORDUM”

Melis Ketenci, Perihan Savaş'a neden “teyze” diye hitap ettiğini şöyle anlattı:

“Biz Perihan Teyze'yle daha evlenirken konuşmuştuk. Savaş'la öncesinde arkadaştık. O zamanlar ben 'Perihan Teyze' diyordum. Evlenince 'Nasıl daha iyi olur?' diye sormuştum. O da 'Perihan Teyze diyebilirsin, anne demene gerek yok' demişti. Öyle devam ediyoruz.”

Böylece Ketenci'nin kayınvalidesine “teyze” diye hitap etmesinin nedeninin, evlilik öncesinde Perihan Savaş ile yaptıkları konuşmaya dayandığı ortaya çıktı.