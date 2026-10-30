Kanal D ekranlarında Aslı Hünel'in sunumuyla izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta, gelinler ve kayınvalideler arasındaki rekabetle gündemden düşmüyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Beyza Özer ise modellik geçmişi ve özenli tarzıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor.

MODEL GELİN MUTFAKTA HÜNERLERİNİ SERGİLİYOR

Yüz modelliği yapan Beyza Özer, yarışmaya nişanlısının annesi Ayten Uludağ ile birlikte katılıyor. Mutfakta hazırladığı yemeklerle puan mücadelesi veren Özer, yarışma boyunca tercih ettiği kombinler ve bakımlı görünümüyle de öne çıkıyor.

GELİNİM MUTFAKTA BEYZA ÖZER KİMDİR?

Gelinim Mutfakta ile tanınan Beyza Özer, yarışmada hem yemekleri hem de diğer gelinlerle yaşadığı rekabetle izleyici karşısına çıkıyor. Modellik geçmişi bulunan Özer, aynı zamanda makyaj sanatçılığı yapıyor.





BEYZA ÖZER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

25 yaşında olduğu belirtilen Beyza Özer, İzmirli. Yüz modelliği yapan genç yarışmacı, sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin karşısına çıkıyor.

KAYINVALİDESİ AYTEN ULUDAĞ KİMDİR?

Beyza Özer, yarışmaya kayınvalidesi Ayten Uludağ ile birlikte katılıyor. Aslen Kırıkkaleli olan Ayten Uludağ, yarışma boyunca gelinine destek veriyor. İkilinin mutfaktaki uyumu ve diğer yarışmacılarla yaşadıkları diyaloglar da programın dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor.