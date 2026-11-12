Gagauzya (Gagauz Yeri), Moldova’nın güneyinde bulunan, özel statüye sahip özerk bir bölge. 1.848 kilometrekare yüzölçümüne sahip. Yönetim merkezi Komrat, iki önemli şehri Çadır-Lunga ve Vulkaneşti. Bölge, birbirinden ayrı toprak parçalarından oluşuyor.

SEKİZ ADAY YARIŞIYOR

Ekonomide tarım ve tarıma dayalı sanayi önemli. Şarapçılık, tahıl, meyvecilik ve bitkisel yağ üretimi başlıca geçim kaynakları. Nüfusu 129 bin civarında. 15 Kasım Pazar günü, Gagauzya’da sekiz adayın yarışacağı Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Bu adaylardan İvanna Köksal, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. TRT temsilcisi olarak Gagauzya’ya giden Artvin-Ardanuçlu Rafet Köksal’la tanışıp evlenmişler. Üniversite öğrencisi olan ve Ankara’da öğrenim gören 21 yaşında kızları var. Rafet Bey, daha sonra kendi işini kurmuş.

MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

Türkiye-Moldova- Gagauzya ilişkilerinin gelişmesinde köprü görevi yapan İvanna Köksal, iki dönem Moldova, iki dönem de Gagauzya milletvekilliğine seçildi. Birçok projenin hayata geçirilmesinde etkili oldu. İvanna Köksal, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Moldova ile Gagauzya arasında Rusya ve İsrail kaynaklı kavgayı durdurmayı, Gagauzya otonomisini küçülten uygulamaları kaldırmayı hedeflediğini söyledi.

İSRAİL POLİTİKASINA KIZDI

Siyasetten önce spikerlik, genel müdürlük, Gagauzya Başkanlığı’nın insani, sosyal ve medya projeleri koordinasyon başkanlığı, insani yardım yöneticiliği yapan İvanna Köksal, Moldova -Türkiye Dostluk Grubu Başkanlığı’nda da bulundu.

2025 Moldova Parlamentosu seçimlerinde, üyesi olduğu Sosyalist Parti’nin İsrail ve Rusya destekli ŞOR ekibiyle blok yapmasına tepki gösterip adaylıktan istifa eden İvanna Köksal, SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

DÖRT DİL BİLİYOR

“Hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Moldova vatandaşıyım. Gagauzca-Türkçe-Rusça ve Romence biliyorum. 20 yıl boyunca Gagauzya ve Moldova arasında köprü oldum. Moldova Devlet hizmet madalyasıyla ödüllendirildim. Halk Kültürleri Edebiyat ve Folklor ödülüne layık görüldüm. Türkiye ve Gagauzya arasında ticari ve kültürel alanda sağladığım katkılar sebebiyle de ödüllendirildim. Televizyonculuk dönemimde de başarı ödüllerim var.”

Sürekli halkın içinde

İvanna Köksal, Gagauzya’nın ilk renkli ve çok sayfalı gazetesini yayımladı. Halkla iç içe politika izleyen, onların her derdini çözmek için çaba gösteren Köksal, şunları anlattı:

“ Birçok hastanın Türkiye’de ücretsiz tedavilerini gerek kurumlar ve gerekse yardımseverler vasıtasıyla yaptırıyorum. Öğrencinin burslu olarak Türkiye’de okumasını sağlıyorum. İşitme, yürüme engelliler, hastalar için kurumlar ve STK’ lardan sağladığım malzemelerle binlerce ihtiyaç sahibine derman oldum. Türkiye- Moldova-Gagauzya arasında kültürel, ekonomik ve ticari bir köprü görevi gördüm. Bu vesileyle Türkiye-Gagauz kardeşliği konusunda önemli kazanımlar oldu. Bu çalışmalarla Moldova ve Gagauzya’ya önemli eserler kazandırdım. Gagauzca sözlüğünden 5 bin adet bastırıp dağıttım. Bu hizmetlerimi Cumhurbaşkanı seçildiğim de daha da artırıp genişleteceğim.”