Dünya genelinde eşine az rastlanan tuhaf vakalara bir yenisi daha eklendi. Kolombiya'da yaşayan 35 yaşındaki hemşire ve şarkıcı Yeline Lizbeth Patinho, çocukluğundan beri hissettiği duygulara daha fazla engel olamayarak Bogota şehir içi ulaşımını sağlayan 60 numaralı belediye otobüsü hattıyla resmen nikah masasına oturdu.

"Mekanofili" (cansız nesnelere, özellikle araçlara duyulan duygusal ve cinsel çekim) hastası olduğunu kabul eden kadın, aşkını ölümsüzleştirmek için vücuduna otobüs dövmesi yaptırdı ve tutkunu olduğu araç filosunda temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladı.

TEK BİR ARACA DEĞİL, HATTIN KENDİSİNE AŞIK OLDU

Çocukluk yıllarında yaşadığı kasabadan geçen şehirler arası bir otobüse mektuplar yazarak başlayan bu sıra dışı tutku, başkente taşınmasıyla boyut değiştirdi. Yeline Patinho, aşkının belirli bir araçla sınırlı olmadığını, 60 numaralı otobüs hattının ruhuna ve tasarımına aşık olduğunu dile getirdi. Otobüslerin rengine, kokusuna ve duruşuna hayran kaldığını söyleyen genç kadın, "Bir otobüsün belirli bir güzergahta giderken özel bir kişiliğe büründüğünü, tamamen öne çıktığını hissediyorum. Ve sevdiğim de işte bu özel görüntü." diyerek duygularını tarif etti.

YÜZÜKLER TAKILDI, PASTA KESİLDİ

Duygularının arkasında durmaya karar veren Patinho, arkadaşından ödünç aldığı beyaz gelinlikle sıra dışı bir düğün törenine imza attı. Yüzük takıp pasta kesilen törende, temsili bir evlilik belgesi dahi hazırlandı. Aşkına daha yakın olabilmek adına gece vardiyasında araç yıkama personeli olarak işe giren genç kadın, göğsüne ve koluna 60 numaralı otobüsün ve güzergah tabelasının dövmesini kazıttı.

METRO TEHLİKESİNE KARŞI HUKUK SAVAŞI BAŞLATTI

Tüm hayatını adadığı bu sıra dışı ilişkinin üzerinde şu sıralar kara bulutlar dolaşıyor. Şehirde açılması planlanan yeni metro hattı nedeniyle 60 numaralı otobüs seferlerinin iki yıl içinde iptal edileceğini öğrenen Patinho, aşkını kurtarmak için geniş çaplı bir kampanya başlattı. İtibarını ve kariyerini riske attığını kabul eden genç kadın, "Tüm bunları yapmamın sebebi TransMilenio Route 60'ı herkesin favorisi haline getirmek, böylece şirketin hattı kapatmasını zorlaştırmak." ifadelerini kullandı.