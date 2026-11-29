Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), beş farklı unvanda toplam 138 sözleşmeli personel istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular 2-9 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Farklı illerde görevlendirilecek personelin alımı, 2026 yılı KPSS puan sıralaması ve sözlü sınav esaslarına göre gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 22 avukat, 21 koruma ve güvenlik görevlisi, 23 tekniker, 45 hizmetli ve 27 şoför alınacak.

Başvurular, e-Devlet Kapısı'ndaki “Gelir İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı'nın https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak.

SÖZLÜ SINAVLAR ANKARA'DA YAPILACAK

Sözlü sınavlar, avukat alımı için 21 Aralık'ta, koruma ve güvenlik görevlisi alımı için 22 Aralık'ta, tekniker alımı için 23 Aralık'ta Ankara'da yapılacak. Hizmetli alımının sözlü sınavları 24-28 Aralık, şoför alımının sözlü sınavları ise 28-29 Aralık tarihlerinde yine Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınavlarda başarılı olanların isimleri, Başkanlığın www.gib.gov.tr adresinden ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacak.