Trabhzonspor, Saul Niguez transferinin durdurulduğunu açıkladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, konu hakkında açıklamada bulundu.

Fatih Tekke, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor'u istemeyen her kim varsa bizim oranın tabiriyle baksın dalgasına! Bizden kaynaklı olmayan sebeplerden gerçekleşmeyen transferler var. Sosyal medyanın etkisiyle çok istenen pozisyona geliyor oyuncular. Menajerler de buraları takip ediyor. İstekler artabiliyor. Saul Niguez'i bilmiyorum ama orada da benzer şeyler meydana gelmiştir ve olmamıştır. Daha iyisini bulup alırız. Nasibin ötesinde bir şey yok."