Okullardaki şiddet ile yeniden gündeme gelen Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın en tartışmalı ismi oldu.

Profesörlüğü ve rektörlüğü de tartışmalı olan Tekin, eşini Anadolu lisesine müdür yaptı. Hergün dini eğitimi ve imam hatipleri övdü, karma eğitime karşı çıktı ancak kızını Ankara’nın en pahalı ve karma eğitim yapan gitar piyano keman dersi verilen kapalı yüzme havuzu ve özel güvenliği olakoleje gönderdi.

Tekin göreve geldiğinden bu yana cemaatlerin okullarda çalışmasını kolaylaştırdı, Atatürk yarışmasını yasakladı.

ATATÜRK ALERJISİ

Cihannüma Derneği’nin kurucu genel başkanı olarak devlet kademelerinde bu derneğe yol verdi. Çocuk istismarcısı Ensar Vakfı ile de protokol imzaladı. Bakanı olunca yönetmeliği değiştirdi ve her okula mescit zorunluluğu geldi.

Şiddet genelgesi bile 2 yıllık çıktı

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, okullarda yaşanan şiddeti Meclis gündemine taşıdı ve bu yılın Ocak ayında MEB Bakanı Yusuf Tekin tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM’ye önerge verdi. Bakan Tekin’in yanıtı Şanlıurfa’da okul katliamının yaşandığı gün Meclis’e ulaştı.

Tekin, okullardaki şiddete karşı alınacak önlemler konusunda aciz kalındığını itiraf edercesine, şiddete karşı genelge yayınladıklarını, rehber kitap ve broşür bastırdıklarını söyledi. Ancak yayınlanan genelge bile 24 Ağustos 2024 tarihli ve 2 yıl öncesine ait çıktı.