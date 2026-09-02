Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) Lefkoşa Kaymakamı Fadıl Keleş'ten aldığı bilgilere göre İçişleri Bakanlığı, kazanın ardından toplumda oluşan üzüntü ve hassasiyet dikkate alınarak çeşitli tedbirlerin hayata geçirilmesi talimatını verdi.

İZİN VERİLMEYECEK

Bu kapsamda konut, iş yeri, restoran, kafe, bar, eğlence merkezi ve benzeri mekanlarda müzik yayını yapılmasına izin verilmeyecek. Düğün salonlarında gerçekleştirilen düğünler ise uygulamanın dışında tutulacak.

Yasağın tüm kişi, kurum ve işletmelere bildirilmesi istenirken, ilgili makamların denetim ve kontrolleri artırarak kurallara uyulmasını sağlaması talimatı verildi.

GİRNE AÇIKLARINDA GEMİ ALABORA OLDU

Girne ile Mersin'in Taşucu Limanı arasında yolcu taşımacılığı yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı gemi, 30 Ağustos Pazar günü Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başladı.

Geminin limana geri dönmeye çalıştığı sırada alabora olması sonucu çok sayıda kişi denize düştü. Kazanın ardından yürütülen çalışmalarda 241 kişi kurtarılırken, 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu bildirilen 19 kişi için ise arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, batan geminin enkazının Girne açıklarında deniz tabanında yaklaşık 550 metre derinlikte bulunduğunu açıklamıştı.