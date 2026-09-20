Orta Doğu’da tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması küresel enerji ticaret yollarını derinden sarsarken, Çin gemi inşa sektörü bu durumdan en çok kazanç sağlayan aktör oldu. ABD öncülüğündeki İran savaşının küresel lojistikte yarattığı aksamalar nedeniyle Asya ülkelerinin tanker ve büyük gemi talebi tavan yaparken, Çin'in yeni gemi inşa siparişleri yılın ilk yarısında neredeyse üç katına çıktı.

Çin Ulusal Gemi İnşa Sanayi Birliği verilerine göre, yılın ilk altı ayında verilen yeni siparişler bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,7 kat artarak 121,06 milyon metrik ton taşıma kapasitesine ulaştı.

Bu hamleyle birlikte Çin, küresel gemi inşa pazarındaki payını 14 puanlık artışla %82 seviyesine taşıdı. Sektör devi Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi (CSSC) ilk yarıda yeni siparişlerini iki katından fazla artırarak 22,45 milyon tona çıkarırken, özel sektör temsilcilerinden Hengli Heavy Industries ise Ocak-Haziran döneminde aldığı 207 gemi siparişiyle 2025 hedefinin tamamını geride bıraktı.

Pazardaki bu sert yükselişin ardında, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın yol açtığı tedarik endişeleri yatıyor. Orta Doğu petrolüne bağımlı Asya ülkeleri ve küresel taşımacılık şirketleri, navlun krizinin uzun sürmesi halinde ham petrolün daha uzak coğrafyalardan taşınacağını ve bunun da ciddi bir gemi kıtlığı yaratacağını öngörerek rotalarını Çinli tersanelere çevirdi.