KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında yaşanan gemi kazasında kaybolan Mahmut Demir ve Özgür Gönül'ün cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu.

KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde ulaşılan iki naaşın kimlik tespitine yönelik DNA çalışmaları tamamlandı. Yapılan incelemeler sonucunda naaşların Mahmut Demir ve Özgür Gönül'e ait olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

HATAY'A GÖTÜRÜLECEK

KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta yola çıkan katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora olmuştu.

Kazada kaybolan iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece gemi kazasında ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Hataylı olduğu öğrenilen Mahmut Demir'in cenazesi, KKTC'deki işlemlerin ardından memleketine götürülecek. Demir'in cenazesi Reyhanlı ilçesinde defnedilecek.