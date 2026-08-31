Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi faciasında hayatını kaybedenlerden birinin Mersin’in Silifke ilçesinden Hüseyin Özdemir olduğu belirlendi. Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, sefer başladıktan kısa süre sonra alabora olarak battı. Kazada **8 kişi yaşamını yitirirken, 241 yolcu kurtarıldı.** Gemide bulunan ve kendilerinden haber alınamayan 20 kişiyi bulmak için arama-kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. EŞİNDEN HABER ALINAMIYOR Faciada hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir’in eşi Şerife Özdemir ile birlikte gemiye bindiği öğrenildi. Özdemir’in cenazesi Mersin’e getirildi. Eşi Şerife Özdemir’in ise kazanın ardından kayıp olarak arandığı bildirildi. SİLİFKE’DE TOPRAĞA VERİLECEK Hüseyin Özdemir’in cenazesinin, yarın Silifke ilçesine bağlı Nuru Mahallesi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi. Öte yandan gemi kazasında kaybolan 20 kişinin bulunması için ekiplerin deniz ve havadan yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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