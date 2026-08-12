Japonya'nın Gifu eyaletinde Sanyo şirketi tarafından inşa edilen "Solar Ark" (Güneş Gemisi), 5.046 adet fotovoltaik panelden oluşan yapısıyla güneş enerjisini anıtsal bir mimariye dönüştürdü. Sadece dört büyük sütun üzerine oturtulan 315 metre uzunluğundaki 3.000 tonluk dev kütle, hem 630 kW kapasiteyle elektrik üretti hem de içinde barındırdığı müşeyle eğitim merkezi olarak hizmet verdi.

YERDEN YÜKSEKTE DURAN DEV YAPI NASIL İNŞA EDİLDİ?

Tōkaidō Shinkansen hızlı tren hattının hemen yanına kurulan yapı, dev bir gemi formunda tasarlandı. Toplam 3.000 ton ağırlığındaki ana gövde, altındaki açık alanı korumak ve havada asılı durma hissini sağlamak amacıyla sadece dört dev çelik sütun üzerine yerleştirildi. Dış yüzeyine yerleştirilen 5.046 panel, yılda yaklaşık 530.000 kWh elektrik üretimi gerçekleştirecek şekilde konumlandırıldı.

MÜZE VE ENERJİ SANTRALİ BİR ARADA NASIL ÇALIŞIYOR?

Solar Ark, yalnızca bir enerji tesisi olarak değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji teknolojilerini tanıtan bir merkez olarak işlev gördü. Yapının iç bölümünde yer alan "Solar Lab" adlı müzede, ziyaretçilere ve öğrencilere güneş ışığının elektriğe dönüşüm süreci interaktif olarak anlatıldı. Tesis, sanayi üretimi ile bilimsel eğitimi aynı çatı altında birleştirdi.

Güneş panellerinin bina cephelerine entegre edilmesinin henüz yaygınlaşmadığı 2000'li yılların başında hayata geçirilen proje, güneş santrallerinin mimari yapılara dönüştürülebileceğini kanıtladı. Üretim faaliyetleri 2022 yılında sona ermiş olsa da 37 metre yüksekliğindeki bu anıtsal yapı, bina entegre fotovoltaik (BIPV) sistemlerin dünyadaki öncü örnekleri arasında yer almaya devam ediyor.