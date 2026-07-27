Anlaşma kapsamında Samsung Heavy Industries, büyük ölçekli gemi inşa, üretim otomasyonu, robotik sistemler ve tedarik zinciri yönetimindeki deneyimini projeye taşıyacak. Saronic ise geliştirdiği otonom deniz sistemleri ve ABD savunma pazarındaki tecrübesiyle yeni nesil platformların geliştirilmesine katkı sağlayacak.

YENİ NESİL TERSANELER HEDEFLENİYOR

İki şirket, yalnızca gemi üretmekle kalmayıp ABD'de gemi inşa ekosistemini yeniden canlandırmayı hedefliyor. Plan kapsamında üretim altyapısının geliştirilmesi, robot destekli üretim süreçlerinin yaygınlaştırılması, yeni tedarik zincirlerinin kurulması ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için ortak çalışmalar yürütülecek. Ayrıca yapay zeka destekli üretim çözümleri ile tersanelerde verimliliğin artırılması da hedefler arasında yer alıyor.

Saronic'in geliştirmeyi planladığı gemiler, göreve bağlı olarak tamamen insansız ya da isteğe göre mürettebatlı şekilde görev yapabilecek. Bu platformların hem savunma hem de ticari denizcilik alanlarında kullanılması öngörülüyor.

TEXAS'TAKİ DEV PROJEYE DESTEK VERECEK

Ortaklık, Saronic'in ABD'nin Texas eyaletindeki Brownsville kentinde kuracağı Port Alpha adlı yeni nesil tersane projesini de destekleyecek. Yaklaşık 3,2 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek tesisin 2028 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Tesisin tam kapasiteye ulaştığında binlerce kişiye istihdam sağlaması ve ABD'nin uzun yıllardır gerileyen gemi inşa sanayisinin yeniden büyümesine katkı sunması bekleniyor.

Saronic Üst Yöneticisi Dino Mavrookas, ABD'nin denizcilik gücünü yeniden inşa etmek için ileri teknoloji ile büyük ölçekli üretim kapasitesinin bir araya gelmesi gerektiğini belirtirken, Samsung Heavy Industries CEO'su Choi Sung-an ise ortaklığın iki şirketin bilgi birikimini birleştirerek ABD gemi inşa sektörünün rekabet gücünü artıracağını ifade etti.