Kıyılarımızda iki gemide çalışan işçiler aylardır maaşlarını alamadıklarını belirterek yardım çağrısında bulundu. Samsun kıyısında demirli Cunda Denizcilik’e ait Volgo Don 5021’de 14 mürettebat yaklaşık 4 aydır, Zonguldak Limanı’na sığınan Brabus adlı konteyner gemisinde de 9 işçi, 5-6 aydır ücretlerini alamıyor.

PARALAR ÖDENMEDİ

Volgo Don 5021’de çalışan 13 Azerbaycan ve 1 Rusya vatandaşı işçi, elektrik, su, kumanya ve hijyen sorunları yaşadıklarını belirtti. İşçiler, bazı arkadaşlarının borçları nedeniyle çocuklarını okuldan aldıklarını, bazılarının ise düğün ve tedavilerini ertelemek zorunda kaldığını söyledi. SÖZCÜ’ye konuşan işçiler, şirket yönetimine yaptıkları başvurulardan sonuç alamadıklarını belirterek kendilerine, “Para geldiğinde ödeyeceğiz, ne zaman olursa o zaman öderiz” denildiğini aktardı.

‘HAKKIMIZI İSTİYORUZ’

İşçiler “Kendimizi artık çıkış yolu olmayan bir durumda adeta esir alınmış gibi hissediyoruz. Biz kimseden merhamet istemiyoruz. Biz alın terimizin karşılığı olan, hakkımız olan maaşlarımızı istiyoruz” dedi. Depo Liman Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası Örgütlenme Uzmanı İbrahim Demiryürek, işçilerin liman otoriteleri dahil çeşitli kurumlara şikayette bulunduğunu söyledi. Demiryürek, “Ödemelerde herhangi bir değişiklik olmuyor, ödemeler yapılmıyor. Bunun üzerine greve başlıyorlar. Ardından su ve kumanyaları bu gemiye temin etmemeye başladılar” dedi. Son olarak işveren ile görüşmelerin yapıldığı ve işçilerin haklarının ödenmesi konusunda olumlu görüşmeler sağlandığı öğrenildi.

Yakıt bitti, kumanya yok

Zonguldak Limanı’na sığınan Brabus adlı gemide ise 1 Ukraynalı ve 8 Azerbaycanlı işçi bulunuyor. İşçiler, gemi sahibinin gemiyi terk ettiğini ve yaklaşık 6 aydır maaşlarını alamadıklarını söyledi. Bir işçi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Geminin mürettebatının toplamda 100 bin dolar alacağı var. Şu anda yakıtımız bitmiş, kumanyamız yok. Elektriğimiz yok, karanlık içerisinde kalmışız. Bu şekilde yaşamak olmaz.”