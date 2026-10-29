Pasifik Okyanusu'nda bir kargo gemisinden düşen 29 bin kauçuk banyo oyuncağı, 30 yılı aşkın süredir dünya okyanuslarındaki devasa akıntı sistemlerini haritalandırıyor. Kaza sonucu başlayan bu kontrolsüz sürüklenme, küresel deniz hareketlerini ve yüzey sirkülasyonunu inceleyen bilim insanları için gezegen çapında bir araştırma laboratuvarına dönüştü.

29 BİN BANYO OYUNCAĞI OKYANUSA NASIL SAÇILDI?

1992 yılında Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru seyreden bir kargo gemisi, Pasifik Okyanusu'nun uluslararası sularında şiddetli fırtınaya yakalandı. Dev dalgaların güverteye çarpması sonucu gemideki nakliye konteynerlerinden biri denize düştü ve darbenin etkisiyle parçalandı. Konteynerin içinde bulunan sarı kauçuk ördekler, kurbağalar ve kunduzlardan oluşan 29 bin parça banyo oyuncağı açık denize dağıldı.

KUTUPLARDAN İNGİLTERE'YE UZANAN 30 YILLIK YOLCULUK

Hava geçirmez tasarımları sayesinde batmadan su yüzeyinde kalan plastik nesneler, yüzey rüzgarları ve su hareketleriyle gezegenin dört bir yanına taşındı. İlk yıllarda Avustralya, Alaska ve Hawaii sahillerine vuran oyuncaklar; zamanla Bering Boğazı'nı aşıp Kuzey Kutup Dairesi'ndeki deniz buzullarının arasından geçti. Buz kütlelerine sıkışarak Kuzey Atlantik'e kadar taşınan ördekler, erime döngülerinin ardından İngiltere ve İskoçya kıyılarına kadar ulaştı.

BİLİM İNSANLARI BU SÜRÜKLENMEYİ NASIL VERİYE DÖNÜŞTÜRDÜ?

Okyanus bilimciler, kazanın gerçekleştiği tam koordinatı ve tarihi baz alarak sahillerden gelen buluntu bildirimlerini kayıt altına aldı. Kıyı sakinleri, balıkçılar ve araştırmacılar tarafından bulunan her bir oyuncağın konumu, devasa bir okyanus dolaşım modelinin doğrulanması için kullanıldı. Bilim dünyası, bu veriler sayesinde su yüzeyindeki hareketlerin hızını ve döngü sürelerini ilk kez bu ölçekte fiilen ölçme şansı buldu.

KÜRESEL DENİZ AKINTILARI HARİTASI ÇIKARILDI

Yıllara yayılan takip süreci, okyanus anaforlarının sınırlarını ve kutup buzulları altındaki su koridorlarının birbirine nasıl bağlandığını ortaya koydu. Deniz yüzeyindeki dev akıntıların yönünü ve hızını netleştiren bu kaza, modern oşinografi alanında deniz akıntıları haritasının eksiksiz şekilde tamamlanmasına zemin hazırladı.