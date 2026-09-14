Libya’nın Bingazi kentinde bulunan Juliana Serbest Bölgesi Limanı’ndan Türkiye’ye doğrudan ilk yolcu deniz seferi başlatıldı.

South Mediterranean şirketi tarafından işletilen “Gothica” adlı yolcu gemisi, Türkiye’ye ulaşmak üzere limandan hareket etti.

Libya Haber Ajansı’na (LANA) açıklamalarda bulunan Gümrük Medya Departmanı Başkanı Ali el-Zarka, hayata geçirilen yeni deniz ulaşım hattının önemine değindi.

El-Zarka, bu seferin Libya’nın deniz taşımacılığını geliştirme ve ülkeyi bölgesel ile uluslararası çevresiyle yeniden bağlama çabalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Bingazi ile Türkiye arasındaki sefer süresinin yaklaşık iki gün olduğunu belirten El-Zarka, yeni deniz hattının iki ülke arasındaki turizm ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamasının beklendiğini aktardı.

Söz konusu hattın, deniz taşımacılığı alanında yeni yatırım fırsatları oluşturması, alternatif bir ulaşım seçeneği sunması ve diğer ulaşım araçları üzerindeki yoğunluğu azaltması hedefleniyor.