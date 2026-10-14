Danimarka ile Almanya’yı Baltık Denizi’nin altından birleştirecek olan 18 kilometrelik Fehmarnbelt Tüneli projesinde dev beton bloklar deniz tabanına indirilmeye başlandı. Geleneksel delme yöntemleri yerine batırma tüp teknolojisiyle inşa edilen yapı, tamamlandığında dünyanın en uzun batırma tüneli unvanını alacak.

18 KİLOMETRELİK TÜNEL DENİZ TABANINA NASIL İNDİRİLİYOR?

Fehmarnbelt Tüneli, klasik tünel açma makineleriyle deniz tabanı kazılarak inşa edilmiyor. Karadaki özel üretim tesislerinde parça parça dökülen devasa beton bloklar, römorkörler yardımıyla açık denize yüzdürülüyor. Hassas konumlandırma sistemleriyle belirlenen hatta getirilen bloklar, içlerine kontrollü şekilde su doldurularak Baltık Denizi'nin tabanına batırılıyor. Deniz tabanında önceden açılan hendeklere milimetrik hassasiyetle oturtulan bu tüpler birbirine kilitlenerek su geçirmez tek bir gövdeye dönüştürülüyor.

DÜNYANIN EN UZUN BATIRMA TÜP TÜNELİ

Toplam 18 kilometre uzunluğa sahip olacak yapı, batırma tüp kategorisinde küresel ölçekteki en büyük mühendislik projesi olarak kayıtlara geçiyor. Proje, aynı gövde içinde hem çift yönlü demir yolunu hem de dört şeritli kara yolunu barındıracak şekilde planlanıyor. Deniz yüzeyinde uluslararası kargo ve yolcu gemilerinin geçişi kesintisiz sürerken, su tabanına gömülen koridordan yüksek hızlı trenler ve motorlu taşıtlar ilerleyecek. Tasarım, deniz ekosistemine minimum müdahale ile maksimum taşıma kapasitesi oluşturmayı hedefliyor.

YOLCULUK SÜRESİ 7 DAKİKAYA NASIL DÜŞECEK?

Mevcut ulaşım ağında Danimarka ile Almanya arasındaki feribot geçişleri bekleme süreleriyle birlikte en az 45 dakika sürüyor. Tünelin hizmete girmesiyle birlikte iki ülke arasındaki demir yolu yolculuğu sadece 7 dakikaya kadar inecek. Karayolu araçları için ise deniz aşırı geçiş süresi 10 dakikada tamamlanacak. Raylı ve tekerlekli ulaşımı doğrudan birbirine bağlayan koridor, Kuzey Avrupa ile kıta Avrupası arasındaki transit süreyi kalıcı olarak kısaltacak.

AVRUPA İÇİN STRATEJİK TİCARET KORİDORU

İskandinav ülkeleri ile Orta Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığı doğrudan bu aks üzerinden akacak. Ağır hava şartlarından etkilenmeyen tünel yapısı, fırtınalı kış günlerinde aksayan deniz taşımacılığına kesintisiz bir alternatif sağlayacak. Hattın devreye girmesiyle birlikte lojistik maliyetlerin gerilemesi ve bölgesel ticaret trafiğinin hızlanması hedefleniyor. Altyapı yatırımı, kıtanın en stratejik geçiş koridorlarından biri olarak uluslararası taşımacılık ağını yeniden yapılandıracak.