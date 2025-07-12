Dev yolcu gemilerinin güvertesinden yukarı bakıldığında dikkati çeken büyük beyaz kürelerin ne işe yaradığı hep merak edilenler arasında yer alıyordu.

Basit bir dış görünüme sahip olsalar da, bu yapılar kruvaziyer teknolojisinin en kritik parçalarından biri olarak öne çıkıyor. “Radom” adı verilen bu sistemler, geminin seyir güvenliğinden haberleşmeye, internet erişiminden hava durumu takibine kadar pek çok hayati görevi üstleniyor.

TEHLİKELERİ ANINDA TESPİT EDİYOR

"Radom" terimi, "radar" ve İngilizce "dome" (kubbe) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Radomlar, içerisinde yer alan radar antenlerini dış etkenlerden korumak için tasarlanmış özel yapılar. Tuzlu su, sert rüzgar, yoğun güneş ışığı ve kuş çarpmaları gibi deniz koşullarına dayanıklı malzemelerden üretiliyorlar.

İngilizce kubbe anlamında gelen radom küreleri, radar sistemlerinin çevresel sinyalleri sağlıklı biçimde almasına olanak tanıyor. Böylece geminin çevresindeki diğer tekneler, kara parçaları ve potansiyel tehlikeler anında tespit edilerek seyir güvenliği sağlanıyor.

RENKLERİ NEDEN BEYAZ?

Gemilerin en tepesinde yer alan radom kürelerin beyaz renkte olmasının iki temel nedeni var. İlki, beyaz rengin güneş ışığını yansıtarak içerideki elektronik ekipmanın aşırı ısınmasını önlemesi. İkinci neden ise görünüş olarak estetik durması. Yolcu gemilerinin büyük çoğunluğu beyaz tonlarda tasarlandığı için bu dev kürelerin de gemiyle bütünleşmesi hedefleniyor.