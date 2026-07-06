Sistem, Norveçli Wallenius Wilhelmsen şirketine ait araç taşıma gemisi Tirranna'ya Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Damen Tersanesi'nde monte edildi. Liman testlerinin tamamlanmasının ardından gemi deniz denemelerine çıktı. Elde edilecek veriler, teknolojinin gerçek deniz koşullarındaki performansını ortaya koyacak.

YAKIT TÜKETİMİNİ AZALTMASI HEDEFLENİYOR

Kanat sistemi, rüzgarın oluşturduğu kuvvetten yararlanarak geminin ilerlemesine destek sağlıyor. Böylece ana motorun daha az güç üretmesi mümkün hale gelirken, yakıt tüketiminin yaklaşık yüzde 10 oranında düşürülmesi hedefleniyor. Aynı zamanda karbon salımının azaltılmasıyla uluslararası denizcilik sektöründeki çevre hedeflerine katkı sunması bekleniyor.

Deniz testleri boyunca mühendisler, kanadın otomatik kontrol sistemi, dayanıklılığı ve farklı hava koşullarındaki performansını ayrıntılı şekilde takip edecek. Toplanacak veriler, sistemin gelecekte daha fazla ticari gemide kullanılabilmesi açısından kritik önem taşıyor.

DAHA FAZLA GEMİDE KULLANILMASI PLANLANIYOR

Oceanbird ve proje ortakları, deniz testlerinden elde edilecek sonuçların ardından teknolojiyi farklı tipte yük gemilerine de uyarlamayı planlıyor. Avrupa Birliği destekli Orcelle Horizon projesinin önemli aşamalarından biri olarak görülen çalışma, deniz taşımacılığında fosil yakıt kullanımını azaltmayı amaçlayan yeni nesil çözümler arasında gösteriliyor.

Günümüzde deniz testleri devam ederken, elde edilecek performans sonuçlarının ardından sistemin ticari filolarda daha yaygın kullanılmasının önü açılabilir. Uzmanlar, rüzgar destekli itki teknolojilerinin önümüzdeki yıllarda deniz taşımacılığında daha sık kullanılacağını öngörüyor.