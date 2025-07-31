Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin 7 aydır devam eden 2026-2027 dönemi toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, grev kararını maden işçilerinin sloganları arasında genel merkezde açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın el yazısıyla yazdığı zam tutanağını gösterip “Devletin verdiği sözden cayma hakkı yok” diyen Başkan Atalay, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i işçinin değil patronların yanında olmakla suçladı. Atalay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da imzasına sahip çıkması için Bakan Işıkhan’a talimat vermesini istedi. Atalay’ın konuşması işçilerin attığı, “Gemileri yaktık, geri dönüş yok”, “Dik dur eğilme, madenci seninle”, “Hükümet şaşırma, sabrımızı taşırma” “Şimşek elini cebimden çek” sloganlarıyla sık sık kesildi.

‘ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL’

Ergün Atalay, iktidarın ilk etapta hakaret eder gibi teklifler sunduğunu, en son da yüzde 24+gerçekleşen enflasyondan oluşan teklifin Bakan Işıkhan’ın kendi el yazısıyla sonuca bağlandığını bildirdi. Ancak sonra bu tekliften bir anda cayıldığını, Maliye Bakanlığı’nın toplantıyı terk ettiğini belirten Atalay, “Evrak göstermek doğru değil, ama çarem kalmadı” diyerek Bakan Işıkhan’ın el yazısıyla yazılmış zam teklifi kağıdını gösterdi.

Atalay, “Hepsi burada yazıyor. Bu sözü devlet yerine getirsin. Böyle devlet olmaz. Bakan televizyonda da bunu anlattı. T.C Devleti adına yapıyor bu konuşmaları. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları bir an önce yerine getirmek zorunda. Devletin verdiği sözden cayma şansı yok. Bu çocuk oyuncağı değil. Gram kıpırdamam, haberiniz olsun” dedi.

Grevi ertelerseniz huzur bulamazsınız

Konuşmasında daha çok Çalışma Bakanı Işıkhan ve Maliye Bakanı Şimşek’e yüklenen Başkan Atalay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da “grevleri erteleme” mesajı verdi. Sözlerin yerine getirilmesini isteyen Atalay, “Grevleri ertelerseniz, bu ülkede huzur bulamayız. Huzursuzluk iş yerinde varsa, evimizde de olur. Biz tebessüm etmiyorsak, ülke de tebessüm etmez” uyarısında bulundu.

Bakan Işıkhan’ın imzaladığı zam teklifi belgede görülüyor. Fakat teklifin arkasında durulmadığı için 1 Ağustos’ta Eti Maden işçileri, 2 Ağustos’ta Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan maden işçileri greve çıkacak.

Bakan Işıkhan yan çizdi

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, imzalı teklifinde ‘gerçekleşen enflasyon’ ifadesi olmasına rağmen, Atalay’ın açıklamasına şu yanıtı verdi: “18 Temmuz’da verilen ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranındaki teklif maalesef farklı noktalara çekildi ve kabul edilmedi. Oysaki teklif; ikinci 6 ayın (temmuz-aralık dönemi) gerçekleşmesi öngörülen enflasyonu işaret edilerek hazırlanmıştır.”