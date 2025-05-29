Gemi tatilleri seyahat etmenin en ideal yollarından biri. Fakat ne yazık ki aynı zamanda mikrop yuvası da olabiliyorlar. Gemi tatilcilerini şaşırtan bir gerçek de ortaya çıktı.

UZMANLAR, GEMİLERİN EN PİS YERİNİ AÇIKLADI

Tuvaletler gemilerin en pis yerleri olarak bilinse de bu durum aslında öyle değil. Çünkü gemilerin en kirli alanları lüks bölümleri.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ( CDC ), yolcu gemilerinde görülen iki Lejyoner Hastalığı salgınının özel balkonlardaki jakuzilerle bağlantılı olduğunu tespit etti.

SOLUNUM YOLUYLA BULAŞIYOR

Bu hastalık, bakteri içeren su damlacıkları yoluyla solunum üzerinden akciğere ulaşıyor. Ve enfeksiyona neden oluyor. Lejyoner hastalığının belirtileri arasında, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı veya rahatsızlığı, yüksek ateş ve grip benzeri duygular yer alıyor.

Mikrobiyolog Jason Tetro, yaptığı açıklamada, sıcak küvetlerin 'özünde' 'üç boyutlu bir petri kabı' olduğunu söyledi. Bütün bakterilerin üç şeye ihtiyacı vardır. Büyümeleri için en ideal ortam ise sıcak bir yer bol su ve yiyecek.