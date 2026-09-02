Melih Gökçek ailesinin Almanya’daki para transferleri ve şirketleriyle ilgili soruşturmanın ardından, bu kez de eski Başbakanlardan AKP’li Binali Yıldırım hakkında iddialar gündeme geldi.

Gazeteci Timur Soykan, Ankara kulislerinde konuşulan iddiaları açıkladı. Timur Soykan, şunları söyledi:

“Binali Yıldırım’ın 480 milyon Euro’luk bir varlığından bahsediliyor. Şirketlerinin kendisinden alındığı, ‘Sen artık bu şirketleri bize vereceksin’ denildiği bile var. Bununla ilgili çok sağlam kaynaklardan da duydum. Yurt dışındaki paralarını Türkiye’ye zorla getirttikleri söyleniyor.”

‘MORALİ BOZUK’

Gazeteci Timur Soykan’ın iddiasına göre, yaşanan gelişmeler nedeniyle Binali Yıldırım’ın moralinin bozuk olduğu ve son dönemde kamuoyu önünde daha az görünmesinin bununla bağlantılı olabileceği de ileri sürülüyor.

Binali Yıldırım’ın ailesinin denizcilik şirketleri ve yurt dışındaki mal varlığı geçmiş yıllarda da tartışma konusu olmuştu. Siyasete girmeden önce denizcilik sektöründe çalışan Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamalarda siyasete başladıktan sonra ticari işlerini çocuklarına bıraktığını söylemişti.

17 şirket 30 gemi

Daha önce yapılan bir haberde Yıldırım ailesinin doğrudan ve dolaylı 17 şirketi ve 30 gemisi olduğu haberleştirilmişti. Yıldırım ailesi tarafından işletilen veya sahibi olunan gemilerin isimleri şöyle:

“Mv Zealand Alexıa (Dalo Z), Mv Zealand Almere, Mv Zealand Amalıa, Mv Zealand Amsterdam, Mv Zealand Arıane (Sylyanı Z), Mv Zealand Beatrıx, Mv Zealand Delılah, Mv Zealand Julıana, Mv Zealand Maxıma, Mv Zealand Rotterdam, Mv Breadbox Falcon, Mv Celtıc Explorer, Mv Francısca, Mv Leah, Mv Merıdıaan, Mv Nekton, Mv Samskıp Akrafell, Mv Samskıp Endeavour, Mv Samskıp Innovator, My Lady Dee, My Latıtude, Ak Abba, Ak Ceren, Ak Brother, Ak Phoenicia, Pacific Ocean, John F, Golden Bay, Sis, Son 1”

Erkam Yıldırım

Oğlu kumarhanede böyle görüntülendi

Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın Singapur’da kumar oynarken çekilen görüntüleri basına yansımıştı. 2016 yılında ortaya çıkan görüntülere ilişkin Binali Yıldırım, elinde somut bir bilgi ve belge bulunmadığını ancak kendisine karşı siyasi bir operasyon olduğuna ilişkin kuşkuları bulunduğunu söylemişti. Yıldırım, oğlunun kumar oynarken görüntülerinin yayınlanmasını özel hayata saldırı olarak nitelemişti.