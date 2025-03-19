Trabzonspor denilince akla ilk gelen isim Uğurcan Çakır... Uzun yıllardır bordo-mavili takımın kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi saha içindeki performansının yanında saha dışındaki davranışlarıyla da camianın sembol ismi haline geldi. Uğurcan Çakır kötü geçen sezonda yine adından söz ettiriyor.
TOPLAM 31 GOL YEDİ
26 karşılaşmanın tamamında kaleyi koruyan, 31 gol yiyen Uğurcan Çakır, 11 mücadelede rakiplere geçit vermedi. Bordo-mavililer bu maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlikle 25 puan topladı. Toplanan 35 puanın önemli bölümünde imzası olan Uğurcan, etkileyici oyunuyla şampiyonluk sezonunu hatırlattı.