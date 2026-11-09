Nagasaki kıyıları açıklarında bulunan ve uzaktan bakıldığında dev bir askeri gemiyi andırdığı için "Gunkanjima" (Savaş Gemisi Adası) olarak anılan Haşima, Japonya'nın sanayileşme döneminin en büyük sembollerinden biri olarak haritada yer alıyor.

DÜNYANIN EN YOĞUN YERLEŞİMLERİNDEN BİRİYDİ

Kömür madenciliğinin zirve yaptığı dönemde yaklaşık 5 bin 300 kişilik nüfusa ev sahipliği yapan ada, yüzölçümüne oranla dönemin en yoğun nüfuslu bölgeleri arasında bulunuyordu. Dar alana inşa edilen çok katlı beton apartmanlar, okullar, hastane, dükkanlar ve sosyal donatı alanlarıyla ada üzerinde kendi kendine yeten tam teşekküllü bir şehir altyapısı kurulmuştu.

ENERJİ KAYNAĞI DEĞİŞTİ, TESİS KAPATILDI

1960'lı ve 1970'li yıllarda Japonya sanayisinde ana enerji kaynağı olarak kömürün yerini petrolün alması, adanın ekonomik döngüsünü doğrudan durdurdu. Tesisi işleten Mitsubishi şirketi, maliyetini karşılamayan denizaltı kömür madenini Ocak 1974'te resmi olarak kapattığını duyurdu.

TÜM NÜFUS KISA SÜRE İÇİNDE TAHLİYE EDİLDİ

Adada ikamet etmenin tek fiziki nedeni olan madencilik faaliyetlerinin sona ermesiyle birlikte, adadaki istihdam tamamen bitti. Madenin kapanması kararının ardından, işçiler ve ailelerinden oluşan binlerce kişi 1974 yılının Nisan ayına kadar geçen kısa süre içerisinde adayı tamamen tahliye ederek bölgeyi insansızlaştırdı.

YARIM ASIRLIK BETON LABİRENT

Nüfusun ayrılmasının ardından onlarca yıl boyunca rüzgârın ve tuzlu okyanus suyunun tahrip edici etkisine maruz kalan devasa beton yapılar, günümüzde bir enkaz labirentine dönüştü. Dünyanın en bilinen terk edilmiş yerlerinden biri olan ada, 2009 yılından itibaren güvenlik kısıtlamaları altında sınırlı olarak turizme açıldı. Ziyaretçilerin çökme riski bulunan binalara girmesi yasaklanırken, gözlemler sadece belirlenmiş yürüyüş yolları üzerinden yapılabiliyor.