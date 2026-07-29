GEMLİK 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

GEMLİK

1. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2025/1071 Esas

İLANDIR

Davacı , NAİM BİLAL GEDİK ileDavalı , SVETLANA DANKO arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Terk Nedeniyle) davası nedeniyle; OSMANİYE MAH. KELEBEK SK. NO:10/3 Gemlik/BURSA adresinde ikamet eden davalı SVETLANA DANKO adına dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğe çıkartıldığı ancak anılan adreste davalının bulunmaması nedeniyle ilanen tebliğe karar verilmiş olup, dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya '' (dava dilekçesine ve tensip zaptına karşı cevap verme süresiiki haftadır. ( 6100 SK.m.122 )'' ihtrarı ile tebliği edilmesi, 15 gün içerisinde gerekli itirazda bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, cevaplarını sunmadığı takdirde dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02518960