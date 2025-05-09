GEMLİK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C.
GEMLİK
2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
GEMLİK
2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2025/90 Esas
11.04.2025
Konu : Basın İlan Kurumu İlan
İLANDIR
Mahkememizde görülmekte olan Gaiplik davasının yapılan açık yargılaması sonucunda verilen ara kararı uyarınca,
Gaiplik kararı istenilen Arif Hikmet ve Fikriye kızı 15/09/1947doğumlu Hülya ULU 'nun uzun süre önce vefat ettiğini veya hiç yaşamadığını beyan ettiğinden yukarıda kimlik bilgileri verileni tanıyan ve bilenlerin bilgi vermek için işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren6 ay içerisinde mahkememizin 2023/1366 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu TMK.nun 33.maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02219930