Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde müsilaj (deniz salyası) su altında yeniden görüntülendi. Narlı ile Kapaklı mahalleleri açıklarında yapılan dalışlarda, 8 metreden başlayıp 30 metre derinliğe kadar uzanan yoğun müsilaj oluşumları kaydedildi.

Su altı kameralarına yansıyan görüntülerde, müsilaj tabakalarının deniz dibindeki canlıları ve resifleri kaplamaya başladığı görüldü. Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük çapta ortaya çıkan müsilaj, deniz ekosistemini olumsuz etkilemişti.

“DENİZE AĞ ATAMIYORUZ”

Karacaali Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Cezayir, müsilajın balıkçılığı da etkilediğini belirtti. Cezayir, “Şu an müsilaj başladı. Tekneler denize çıkamıyor. Denize ağ attığımız zaman avı kaldıramıyorsun” dedi.

20-30 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen Cezayir, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

“Şu an çok etkili. Denize ağ atamıyoruz. Benim iki tane teknem var. Şu an teknelerim burada. İkisi de bağlı. Denize çıkamıyoruz”

10 METREDEN SONRA YOĞUNLAŞIYOR

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, körfezde dipte yeniden oluşan müsilajın 13 Kasım itibarıyla dalgıçların görüntülerine yansıdığını söyledi. Dindar, oluşumun 8 metre derinlikten başladığını, 30 metreye kadar indiğini ve 10 metreden sonra oldukça yoğunlaştığını belirtti.

Müsilajı, fitoplanktonların deniz ortamında aşırı çoğalmasıyla ortaya bıraktıkları sümüksü, jelimsi tabaka olarak tanımlayan Dindar, bu mikroskobik canlıların özellikle sonbaharda deniz dibinde çoğaldığını anlattı. Dindar'a göre kış boyunca devam eden süreç, tabakaların bahar aylarında yüzeye çıkmasıyla daha görünür hale geliyor.

KİRLİLİK VE SINIRLI SU KARIŞIMI ETKİLİ

Marmara'nın kapalı deniz yapısına dikkat çeken Dindar, üstte daha az tuzlu Karadeniz suyunun, altta ise Akdeniz suyunun bulunduğunu belirtti. Tuzluluk ve sıcaklık farkının dikey karışımı sınırladığını ifade eden Dindar, “Dolayısıyla dikey karışımın sınırlı olması demek kirliliğin de dağılmaması anlamına geliyor” dedi.

Dindar; iklim değişikliğiyle yüzey sıcaklıklarının artmasının, hakim rüzgar yönlerinin değişmesinin ve yüzeydeki durgunluğun müsilaj sürecini tetiklediğini söyledi. Evsel atık suların tam arıtılmaması ile sanayi ve tarımdan kaynaklanan azot ve fosfor yükünün artmasının da bu süreçte etkili olduğunu anlattı.

Müsilajın süngerleri, mercanları ve balık yumurtalarını kapladığını belirten Dindar, bunun canlıların ölümüne ve dibe çökmesine neden olduğunu ifade etti.