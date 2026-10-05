Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi’nde kan donduran bir çifte cinayet meydana geldi.

60 yaşındaki Vural Kara ile aynı yaştaki eşi Asiye Kara’dan bir süredir haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese zaman kaybetmeden polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVE GİREN EKİPLER ACI TABLOYLA KARŞILAŞTI

Çiftin yaşadığı eve giren polis ve sağlık ekipleri, Vural ve Asiye Kara çiftini hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde karı-kocanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çiftin kesici aletle yaralandığını ve başlarına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

HUSUMETLİ KOMŞU KISIKRAVAK YAKALANDI

Korkunç olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan emniyet güçleri, Kara ailesinin yakınlarıyla görüşerek detaylı bilgi topladı. Çiftin bir süre önce bir komşularıyla şiddetli bir tartışma yaşadığını saptayan polis, ismi açıklanmayan komşuyu cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Karı-kocanın cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin saptanması ve detaylı otopsi yapılması amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.