Genar Araştırma'nın sahibi İhsan Aktaş, Yeni Şafak'taki köşe yazısında AKP'nin seçmen davranışındaki değişime değindi. İhsan Aktaş, 2023 seçimleri öncesindeki seçmen eğilimleriyle bugünkü tabloyu karşılaştırdı. 2023 seçimlerine giderken AKP'nin genç seçmenden kendi ortalama oyunun yüzde 10 altında, emekli, dar gelirli ve 55 yaş üstü seçmenden ise yüzde 10 fazla oy aldığını belirten Aktaş, "Bugün durum tam tersine döndü" diye yazdı. 'YÜZDE 10'UN ALTINA GERİLEDİ' Aktaş, AKP'nin emekli ve dar gelirli seçmenden aldığı oyların parti ortalamasının yüzde 10 altına gerilediğini belirtti. Aktaş, genç seçmenle ilgili değişimi ise şu sözlerle aktardı: "AKP genç seçmenden ortalama oyu kadar oy almaya başladı ve dezavantajı ortadan kalktı."

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