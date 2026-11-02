Kaza, gece saatlerinde Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Candan'ın kontrolünü kaybettiği motosiklet, refüje çarptıktan sonra devrildi. Sürücü Candan ile arkasında bulunan kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Candan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CENAZESİ MORG’A KALDIRILDI

Burdurlu olduğu ve Osmaniye'de astsubay olarak görev yaptığı belirtilen Ali Candan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.