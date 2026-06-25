Almanya'da düzenlenen ISSF Gençler Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Fahrettin Can Er, gümüş madalya aldı. Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre genç erkekler 50 metre serbest tabanca kategorisinde mücadele eden Fahrettin Can Er, 552 puanla hem gümüş madalyanın hem de Türkiye rekorunun sahibi oldu. Milliler, Suhl kentindeki şampiyonayı birer gümüş ve bronz madalyayla tamamladı. Vekil Ege Keten, Hüseyin Efe Özmen ve Egemen Ağca, trap genç erkekler kategorisinde takım halinde üçüncü olmuştu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.